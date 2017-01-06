В совещании приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители управления внутренней политики регионального правительства, ГУ МЧС России по Пензенской области, комитета по охране памятников истории и культуры.
«По итогам совещания митрополит Серафим издал распоряжение усилить контроль за противопожарным состоянием храмов и особенное внимание уделить зданиям, которые являются объектами культурного наследия», — сообщается на сайте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.
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В пензенских храмах усилят противопожарные меры
6 января в 10:46 206 просмотров
В Пензенской епархии прошло совещание по вопросу противопожарной безопасности храмов во время праздников.
В совещании приняли участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители управления внутренней политики регионального правительства, ГУ МЧС России по Пензенской области, комитета по охране памятников истории и культуры.