В СМИ рассказали историю трехметрового снеговика из Заречного

Фотография гигантского снеговика, который вылепили в «Пензе-19» в середине 60-х, облетела многие крупные паблики и собрала сотни тысяч просмотров. Многие сомневались, что снежная скульптура существовала в действительности, и думали, что это фотомонтаж — таких колоссальных размеров был снеговик. Однако корреспонденты «Заречья сегодня» нашли тех, кто помнит этого гиганта.



По словам жительницы Заречного Татьяны Шалавиной, которая вместе со старшей сестрой запечатлена на снимке, снеговик стоял перед клубом «Дружба» (сейчас — ТЮЗ).

«Фигура была высотой примерно с «Дружбу», — цитирует «Заречье сегодня» слова зареченки.



На форуме издания зареченцы писали, что нос у снеговика был из моркови весом несколько килограммов, которую потому ели «все городом». Некоторые предполагают, что внутри фигуры был поддерживающий каркас.



По словам Геннадия Шильцина, занимавшего должность главного архитектора Пензы-19, а потом и Заречного в 1963—2002 годах, был и другой гигантский снеговик. Зимой 1966−1967 года снежную скульптуру поставили около здания горисполкома. В высоту она достигала уровня второго этажа.



«Снег для него привозили специально. Возведением фигуры тогда занимались городские службы», — отметил Геннадий Шильцин.