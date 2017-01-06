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В Пензе мужчина напал на мать с ножом и шваброй

6 января в 11:53 170 просмотров

24-летний житель Пензы задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.

Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе ссоры избил свою мать, руками, ногами и шваброй, после чего ударил ее в грудь ножом. Женщина была госпитализирована в реанимацию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«Подозреваемый был задержан. Он признался в содеянном. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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