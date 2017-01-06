На побережье Северного моря найдены тысячи российских пластиковых яиц

Пластиковые яйца могут быть частью груза, утерянного судном во время шторма по пути в город Бремерхафен, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Assosiated Press.



В настоящее время волонтеры помогают собирать разбросанные по побережью «подарки», так как они могут нанести вред окружающей среды. Сообщается, что в инструкции для игрушек написаны по-русски. Кроме того, по данным радиостанции NDR, на берегу найдены детали от конструкторов Lego.