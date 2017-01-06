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На побережье Северного моря найдены тысячи российских пластиковых яиц

6 января в 12:04 142 просмотра

Десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри выбросило море на побережье немецкого острова Лангеог.

Пластиковые яйца могут быть частью груза, утерянного судном во время шторма по пути в город Бремерхафен, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Assosiated Press.

В настоящее время волонтеры помогают собирать разбросанные по побережью «подарки», так как они могут нанести вред окружающей среды. Сообщается, что в инструкции для игрушек написаны по-русски. Кроме того, по данным радиостанции NDR, на берегу найдены детали от конструкторов Lego.

Фотография: скриншот видео www.youtube.com/watch?v=6-a43dry4KI
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