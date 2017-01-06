Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 02.40 6 января.
«Выгорел моторный отсек автомобиля «Toyota Rav 4» на ул. Фабричной», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В ликвидации последствий возгорания участвовало два человека и одна единица техники.
|
|
В с. Чемодановка ночью вспыхнул внедорожник
6 января в 12:28 134 просмотра
Ночью 6 января в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области загорелся автомобиль.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 02.40 6 января.