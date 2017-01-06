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Белозерцев остался в группе губернаторов с сильным влиянием

6 января в 13:04 358 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в декабре 2016 года по-прежнему находится в группе глав регионов субъектов РФ с сильным влиянием.

В декабрьском рейтинге, подготовленном «Агентством политических и экономических коммуникаций», Иван Белозерцев набрал 4,68 балла и опустился по сравнению с ноябрем на две позиции — с 45 на 43 место. Тем не менее, он сохранил место в группе глав регионов с сильным влиянием, следует из данных, опубликованных ИА Regnum.

Первое место в списке занимает мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Чечни Рамзан Кадыров, третье — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Замыкает рейтинг губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

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