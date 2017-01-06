Белозерцев остался в группе губернаторов с сильным влиянием

В декабрьском рейтинге, подготовленном «Агентством политических и экономических коммуникаций», Иван Белозерцев набрал 4,68 балла и опустился по сравнению с ноябрем на две позиции — с 45 на 43 место. Тем не менее, он сохранил место в группе глав регионов с сильным влиянием, следует из данных, опубликованных ИА Regnum.



Первое место в списке занимает мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Чечни Рамзан Кадыров, третье — губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.



Замыкает рейтинг губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.