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Белозерцев призвал расширить улицы в Пензе

6 января в 13:19 794 просмотра
, что власти города должны рассмотреть возможность расширения улиц, которые прилегают к Свердловскому мосту.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что власти города должны рассмотреть возможность расширения улиц, которые прилегают к Свердловскому мосту.

Глава региона остался доволен темпами реконструкции Свердловского моста в ходе осмотра объекта 6 января.

«Работы идут круглосуточно по графику, без отставания. Городу сегодня необходимо рассмотреть возможность расширения улиц, которые примыкают к мосту. Мост мы расширяем на 3 метра, значит нужно расширять улицу. Подобную работу нужно сделать не только в районе Свердловского моста, но и в целом по городу Пензе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.

Напомним, стоимость реконструкции Свердловского моста составляет около 412 млн рублей и включает усиление опор, замену пролетных конструкций, расширение проезжей части, ремонт тротуаров и строительство новых инженерных коммуникаций. Объект планируется сдать в декабре 2017 года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/iblock/851/85182ffbc23a46033e23aceabe6175b5.JPG
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