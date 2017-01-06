Глава региона остался доволен темпами реконструкции Свердловского моста в ходе осмотра объекта 6 января.
«Работы идут круглосуточно по графику, без отставания. Городу сегодня необходимо рассмотреть возможность расширения улиц, которые примыкают к мосту. Мост мы расширяем на 3 метра, значит нужно расширять улицу. Подобную работу нужно сделать не только в районе Свердловского моста, но и в целом по городу Пензе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.
Напомним, стоимость реконструкции Свердловского моста составляет около 412 млн рублей и включает усиление опор, замену пролетных конструкций, расширение проезжей части, ремонт тротуаров и строительство новых инженерных коммуникаций. Объект планируется сдать в декабре 2017 года.
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Белозерцев призвал расширить улицы в Пензе
6 января в 13:19 794 просмотра
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает, что власти города должны рассмотреть возможность расширения улиц, которые прилегают к Свердловскому мосту.
Глава региона остался доволен темпами реконструкции Свердловского моста в ходе осмотра объекта 6 января.