Белозерцев призвал расширить улицы в Пензе

Глава региона остался доволен темпами реконструкции Свердловского моста в ходе осмотра объекта 6 января.



«Работы идут круглосуточно по графику, без отставания. Городу сегодня необходимо рассмотреть возможность расширения улиц, которые примыкают к мосту. Мост мы расширяем на 3 метра, значит нужно расширять улицу. Подобную работу нужно сделать не только в районе Свердловского моста, но и в целом по городу Пензе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.



Напомним, стоимость реконструкции Свердловского моста составляет около 412 млн рублей и включает усиление опор, замену пролетных конструкций, расширение проезжей части, ремонт тротуаров и строительство новых инженерных коммуникаций. Объект планируется сдать в декабре 2017 года.