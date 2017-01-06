По версии следствия, в результате ссоры на улице он ударил 23-летнего мужчину ножом в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
«Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. По данному факту проводится проверка», — добавили в ведомстве.
|
|
Рецидивист ранил жителя Кузнецка ножом в сердце
6 января в 13:46 480 просмотров
В городе Кузнецке Пензенской области задержан 25-летний местный житель. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью.
По версии следствия, в результате ссоры на улице он ударил 23-летнего мужчину ножом в область сердца. Пострадавший был госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.