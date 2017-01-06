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Кувайцев стал участником лыжного забега

6 января в 14:00 378 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в лыжном заезде на Олимпийской аллее 6 января.

Лыжный старт в рамках акции «Зимние забавы» собрал профессиональных спортсменов и любителей — всего около 500 человек, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

На церемонии открытия мэр Пензы вручил знаки отличия ГТО учащимся общеобразовательных учреждений, после чего сам принял участие в забеге.

«Радует, что горожане с удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях, набираются здоровья, закалки и бодрости», — отметил Виктор Кувайцев.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podderzhal_svoim_primerom_uchastnikov_lyzhnogo_zabega/
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