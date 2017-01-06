Лыжный старт в рамках акции «Зимние забавы» собрал профессиональных спортсменов и любителей — всего около 500 человек, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
На церемонии открытия мэр Пензы вручил знаки отличия ГТО учащимся общеобразовательных учреждений, после чего сам принял участие в забеге.
«Радует, что горожане с удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях, набираются здоровья, закалки и бодрости», — отметил Виктор Кувайцев.
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Кувайцев стал участником лыжного забега
6 января в 14:00 378 просмотров
Мэр Пензы Виктор Кувайцев принял участие в лыжном заезде на Олимпийской аллее 6 января.
Лыжный старт в рамках акции «Зимние забавы» собрал профессиональных спортсменов и любителей — всего около 500 человек, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.