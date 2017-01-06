В Москве задержали мужчину, стрелявшего из автомата
В Бразилии 33 заключенных убито во время тюремного бунта
На побережье Северного моря найдены тысячи российских пластиковых яиц
В районе Москвы уровень загрязнения воздуха в 28 раз превысил норму
Курс доллара впервые за 1,5 года упал ниже 60 рублей
Строительство Керченского моста достигло «экватора»
Охранник Букингемского дворца чуть не застрелил королеву — СМИ
Китаец с ножом напал на детский сад
Ученые выяснили, сколько продержится человечество в случае зомби-апокалипсиса
С 1 января все французы стали посмертными донорами органов
все новости

В Аризоне обнаженная женщина угнала машину шерифа

6 января в 14:55 222 просмотра
, которая угнала машину шерифа в округе Марикопа.

" data-title="В Аризоне обнаженная женщина угнала машину шерифа — Пенза-пресс, рунет за день">

Полиция около часа преследовала обнаженную женщину, которая угнала машину шерифа в округе Марикопа.

Ранее женщина заявила о том, что стала жертвой сексуального насилия. На бензозаправку, откуда она звонила, прибыл шериф. Когда он вышел из автомобиля, чтобы накрыть ее одеялом, женщина запрыгнула в машину и скрылась с места происшествия на скорости 120 километров в час, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Fox 10.

Около часа полицейские преследовали угонщицу. Наконец, им удалось проколоть шины автомобиля, после чего он врезался в другую машину.

Женщина была доставлена в больницу.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60