В Аризоне обнаженная женщина угнала машину шерифа

Ранее женщина заявила о том, что стала жертвой сексуального насилия. На бензозаправку, откуда она звонила, прибыл шериф. Когда он вышел из автомобиля, чтобы накрыть ее одеялом, женщина запрыгнула в машину и скрылась с места происшествия на скорости 120 километров в час, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Fox 10.



Около часа полицейские преследовали угонщицу. Наконец, им удалось проколоть шины автомобиля, после чего он врезался в другую машину.



Женщина была доставлена в больницу.