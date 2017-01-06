Ранее женщина заявила о том, что стала жертвой сексуального насилия. На бензозаправку, откуда она звонила, прибыл шериф. Когда он вышел из автомобиля, чтобы накрыть ее одеялом, женщина запрыгнула в машину и скрылась с места происшествия на скорости 120 километров в час, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Fox 10.
Около часа полицейские преследовали угонщицу. Наконец, им удалось проколоть шины автомобиля, после чего он врезался в другую машину.
Женщина была доставлена в больницу.
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В Аризоне обнаженная женщина угнала машину шерифа
6 января в 14:55 222 просмотра
Полиция около часа преследовала обнаженную женщину, которая угнала машину шерифа в округе Марикопа.
Ранее женщина заявила о том, что стала жертвой сексуального насилия. На бензозаправку, откуда она звонила, прибыл шериф. Когда он вышел из автомобиля, чтобы накрыть ее одеялом, женщина запрыгнула в машину и скрылась с места происшествия на скорости 120 километров в час, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Fox 10.