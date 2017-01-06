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Из-за розыгрыша призов в ТЦ на Окружной образовалась огромная пробка

6 января в 15:54 850 просмотров
, что на ул. Окружной образовались огромная автомобильная пробки. Их причиной они называют розыгрыш призов в одном из ТЦ.

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Пензенцы жалуются в соцсетях, что на ул. Окружной образовались огромная автомобильная пробки. Их причиной они называют розыгрыш призов в одном из ТЦ.

В розыгрыше призов пришло поучаствовать большое число пензенцев.



Многие из горожан оставили свои автомобили на проезжей части, что и вызвало затор.



«Сорок минут стоять от Дизель Арены» до «Патерсона», это перебор […] Понаставили своих машин по первой полосе, в итоге стоят все две полосы из-за вас. Куда смотрят товарищи ГАИ? Остановки, пешеходные переходы, везде стоят припаркованные машины! А люди на работу едут!" - написал в группе «Пенза live» возмущенный горожанин.

«Безобразие. Давно пора там знаки поставить, запрещающие парковку и эвакуатор подогнать и все наладилось бы», — написала в комментариях подписчица группы.

Фотография: https://vk.com/penza_live
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