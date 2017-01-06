Министерство юстиции и гражданских вопросов Бразилии подтвердило информацию о смерти заключенных в ходе бунта, который произошел утром 6 января, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.
Погибшие стали жертвами двух противоборствующих групп наркомафии, пишет издание.
Ранее в 56 заключенных погибли в ходе бунта в тюрьме бразильского города Манаус.
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В Бразилии 33 заключенных убито во время тюремного бунта
6 января в 16:25 242 просмотра
33 человека убито во время восстания в тюрьме штата Рорайма в Бразилии.
Министерство юстиции и гражданских вопросов Бразилии подтвердило информацию о смерти заключенных в ходе бунта, который произошел утром 6 января, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.