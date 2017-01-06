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В с. Грабово иномарка сбила пешехода

6 января в 16:43 242 просмотра

В селе Грабово Бессоновского района Пензенской области произошло ДТП.

Авария произошла на ул. Совхозной около семи часов вечера 5 января.

«Водитель автомобиля «Kia Spectra», мужчина 1991 года рождения, сбил 43-летнего пешехода. Пострадавший был госпитализирован», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.

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