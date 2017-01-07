Кувайцев: Пусть Рождество озарит каждый дом теплом и любовью

«Этот светлый день олицетворяет собой могущество жизни, торжество мира и добра, вдохновляет на созидание, нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем.

Сегодня мы в особенности думаем о завтрашнем дне, наполняя свои сердца верой и надеждой на светлое будущее. Так пусть Рождество Христово озарит каждый дом и каждую семью любовью и теплом, прибавляющими силы в преодолении всех жизненных трудностей.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях», — говорится в поздравлении.