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Кувайцев: Пусть Рождество озарит каждый дом теплом и любовью

7 января в 12:01 294 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с праздником — Рождеством Христовым.

«Этот светлый день олицетворяет собой могущество жизни, торжество мира и добра, вдохновляет на созидание, нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем.

Сегодня мы в особенности думаем о завтрашнем дне, наполняя свои сердца верой и надеждой на светлое будущее. Так пусть Рождество Христово озарит каждый дом и каждую семью любовью и теплом, прибавляющими силы в преодолении всех жизненных трудностей.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех начинаниях», — говорится в поздравлении.

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