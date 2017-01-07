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Из-за сообщения о бомбе эвакуировали постояльцев отеля

7 января в 13:09 282 просмотра

В Москве из гостиницы из-за угрозы взрыва эвакуировали около 70 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс», причиной стало сообщение о бомбе, поступившее в полицию.

В отеле ждут прибытия кинологов и специалистов.

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