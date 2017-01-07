Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий перешел в стан «желто-синих» из системы московского «Динамо».
Планируется, что дебют Николая Владимирова в составе пензенской команды состоится 9 января в матче против «Сарова».
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Пензенский «Дизель» пополнился форвардом из «Динамо»
7 января в 13:22 322 просмотра
Пензенский хоккейный клуб «Дизель» подписал контракт с 22-летним нападающим Николаем Владимировым.
Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий перешел в стан «желто-синих» из системы московского «Динамо».
Планируется, что дебют Николая Владимирова в составе пензенской команды состоится 9 января в матче против «Сарова».
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