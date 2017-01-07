Пензенцы сами взялись за очистку города от снега 414 просмотров , когда до их дворов доедет спецтехника , и сами вышли на борьбу с последствиями снегопада." data-title="Пензенцы сами взялись за очистку города от снега — Пенза-пресс, рунет за день"> 7 января в 15:55