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Пензенцы сами взялись за очистку города от снега

7 января в 15:55 414 просмотров
, когда до их дворов доедет спецтехника, и сами вышли на борьбу с последствиями снегопада.

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Жители Пензы решили не дожидаться, когда до их дворов доедет спецтехника, и сами вышли на борьбу с последствиями снегопада.

Об этом сообщает подписчица группы «Пенза live».

«Дорогу во дворе наши мужчины чистят сами!» — написала Ника Тетюшкина.

Горожане поддержали инициативных пензенцев.

«Ну и правильно, дел на полчаса, здоровья +100», — прокомментировал Алексей Петров.

«Мужики — молодцы», — отметил пользователь Дина Пастухова.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live
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