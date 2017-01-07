Пензенцы сами взялись за очистку города от снега

Жители Пензы решили не дожидаться, когда до их дворов доедет спецтехника, и сами вышли на борьбу с последствиями снегопада.
Об этом сообщает подписчица группы «Пенза live».
«Дорогу во дворе наши мужчины чистят сами!» — написала Ника Тетюшкина.
Горожане поддержали инициативных пензенцев.
«Ну и правильно, дел на полчаса, здоровья +100», — прокомментировал Алексей Петров.
«Мужики — молодцы», — отметил пользователь Дина Пастухова.
Фотография: Скриншот - https://vk.com/penza_live
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