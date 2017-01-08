Среднеелюзанскую участковую больницу отремонтируют

Такое решение глава регионального минздрава принял во время проверки медицинской организации.

Больница в селе Средняя Елюзань обслуживает свыше 7000 прикрепленного населения. В июле в селе будет проходить одно из крупнейших и масштабных событий — VIII Всероссийский сельский Сабантуй, отметили в пресс-службе областного минздрава.

«Мы должны быть готовыми к организации медицинской помощи всем участникам и гостям столь значимого события, которое будет проходить на пензенской земле. Помимо того, что в селе будет развернут передвижной госпиталь, участковую больницу также нужно привести в порядок», — сказал Владимир Стрючков.

Он поручил подготовить необходимые документы и приступить к ремонту в кратчайшие сроки.