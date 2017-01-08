Зонд сделал снимок Земли с орбиты Марса

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сделанную с орбиты Марса — на нем запечатлены Земля и Луна.

Зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал фотографию, сделанную с орбиты Марса — на нем запечатлены Земля и Луна.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NASA, снимок был сделан еще 20 ноября камерой HiRISE. Снимок сделан с целью калибровки камеры.

В момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн километров.