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Зонд сделал снимок Земли с орбиты Марса

8 января в 09:58 324 просмотра
, сделанную с орбиты Марса — на нем запечатлены Земля и Луна.

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Зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал фотографию, сделанную с орбиты Марса — на нем запечатлены Земля и Луна.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NASA, снимок был сделан еще 20 ноября камерой HiRISE. Снимок сделан с целью калибровки камеры.

В момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн километров.

Фотография: https://www.nasa.gov/feature/jpl/earth-and-its-moon-as-seen-from-mars
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