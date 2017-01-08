Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NASA, снимок был сделан еще 20 ноября камерой HiRISE. Снимок сделан с целью калибровки камеры.
В момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн километров.
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Зонд сделал снимок Земли с орбиты Марса
8 января в 09:58 324 просмотра
Зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал фотографию, сделанную с орбиты Марса — на нем запечатлены Земля и Луна.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на NASA, снимок был сделан еще 20 ноября камерой HiRISE. Снимок сделан с целью калибровки камеры.
В момент съемки расстояние от Марса до Земли составляло 137 млн километров.
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