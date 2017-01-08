Жители «Измайловского» отпраздновали Новый год вместе

Новый год — семейный праздник, и отмечать его надо в кругу родных, друзей и близких, весело и задорно! Именно так в первые дни нового 2017 года сделали соседи ЖК «Измайловский», собравшись во дворе на новогодний праздник.

В самом начале торжества с наступившим Новым 2017 годом жителей микрорайона поздравила директор управляющей компании Наталья Носко, пожелав тепла в домах и веселой жизни в микрорайоне.

И новый год точно начался с веселья! На праздник к детворе прибыли главные новогодние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка, а помогал им балагур Снеговик, у которого в запасе было много конкурсов и сюрпризов.

И, конечно, были хоровод вокруг елки и подарки от ГК «Территория жизни» — на этом празднике веселились все — и дети, и взрослые.

«Мы заехали осенью, очень ждали новоселья! И вот теперь рады празднику. Мы здесь и с детишками из соседних домов познакомились, теперь будет веселее играть вместе, будем дружить и на каток вместе будем ходить!» — поделилась впечатлениями от праздника жительница ЖК «Измайловский» Ольга Лазарева.

Ярким воспоминанием для каждого гостя праздника станут и общие фото, которые украсят и домашние альбомы, и совместные альбомы соседей в управляющей компании!

Общие праздники стали уже доброй традицией для жителей микрорайонов «Территории жизни», и эта традиция будет продолжена и в наступившем году!