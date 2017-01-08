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Белозерцев поручил активнее очищать территории в период снегопадов

8 января в 10:33 250 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился активизировать работу по очистке дорог и тротуаров от снега.

«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность работы коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом. […] В первую очередь, надо расчищать дорожки к объектам соцкультбыта — школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам и т. д., чтобы люди могли нормально к ним пройти, не погружаясь в снег по колено», — потребовал Иван Белозерцев.

Губернатор также распорядился усилить взаимодействие органов власти с управляющими компаниями и напомнил, что надо постоянно проводить проверки и выдавать предписания, а к тем, кто не исполняет требования, применять меры административного воздействия, сообщили в пресс-центре облправительства.

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