Белозерцев поручил активнее очищать территории в период снегопадов

«В период снегопада и после него очевидна недостаточная оперативность работы коммунальных служб, в зону ответственности которых входит функция благоустройства территорий, особенно внутридворовых, где все завалено снегом. […] В первую очередь, надо расчищать дорожки к объектам соцкультбыта — школам, детским садам, больницам, магазинам, аптекам и т. д. , чтобы люди могли нормально к ним пройти, не погружаясь в снег по колено», — потребовал Иван Белозерцев.

Губернатор также распорядился усилить взаимодействие органов власти с управляющими компаниями и напомнил, что надо постоянно проводить проверки и выдавать предписания, а к тем, кто не исполняет требования, применять меры административного воздействия, сообщили в пресс-центре облправительства.