Актриса Марина Неелова отмечает юбилей

Президент России Владимир Путин поздравил Народную артистку России Марину Неелову с юбилеем. 8 января ей исполнилось 70 лет.

«Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность», — цитирует «Газета.ру» сообщение, размещенное на сайте Кремля.

Марина Неелова сыграла множество театральных ролей, в ее фильмографии — более 50 картин.