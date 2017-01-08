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Актриса Марина Неелова отмечает юбилей

8 января в 12:36 198 просмотров

Президент России Владимир Путин поздравил Народную артистку России Марину Неелову с юбилеем. 8 января ей исполнилось 70 лет.

«Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность», — цитирует «Газета.ру» сообщение, размещенное на сайте Кремля.

Марина Неелова сыграла множество театральных ролей, в ее фильмографии — более 50 картин.

Фотография: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=eMzPZkDj6GI
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