Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, алкоголь нелегально продавали в кафе на трассе М-5 «Урал», а также в самом Мокшане в торговой точке на ул. Засечной.
Информацию о нарушениях направили в полицию.
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В Мокшанском районе выявили незаконную продажу алкоголя
8 января в 13:21 158 просмотров
8 января в ходе мониторинга в Мокшанском районе Пензенской области выявили незаконный оборот алкогольной продукции.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, алкоголь нелегально продавали в кафе на трассе М-5 «Урал», а также в самом Мокшане в торговой точке на ул. Засечной.
Информацию о нарушениях направили в полицию.
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