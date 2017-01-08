С привокзальной площади в Пензе эвакуировали 5 машин
В Пензе проверят, пропускают ли водители пешеходов
Мэрия просит пензенцев убирать машины для очистки дворов
Белозерцев поручил активнее очищать территории в период снегопадов
Среднеелюзанскую участковую больницу отремонтируют
Под Пензой машину из снежного плена освобождали всем миром
Кувайцев поручил к утру привести дороги в порядок
Пензенцы сами взялись за очистку города от снега
Кузнецких школьников учили колядовать
Пензенские дороги чистят более 50 машин
все новости

В Мокшанском районе выявили незаконную продажу алкоголя

8 января в 13:21 158 просмотров

8 января в ходе мониторинга в Мокшанском районе Пензенской области выявили незаконный оборот алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, алкоголь нелегально продавали в кафе на трассе М-5 «Урал», а также в самом Мокшане в торговой точке на ул. Засечной.

Информацию о нарушениях направили в полицию.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60