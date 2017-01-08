Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, зимние каникулы продлили до 9 января включительно. Занятия начнутся 10 января.
Однако дошкольные учреждения 9 января будут работать по обычному графику.
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Из-за аномального мороза в школах Владимира продлили каникулы
8 января в 13:57 60 просмотров
Во Владимире из-за аномальных холодов продлили школьные каникулы.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, зимние каникулы продлили до 9 января включительно. Занятия начнутся 10 января.
Однако дошкольные учреждения 9 января будут работать по обычному графику.
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