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Из-за аномального мороза в школах Владимира продлили каникулы

8 января в 13:57 60 просмотров

Во Владимире из-за аномальных холодов продлили школьные каникулы.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, зимние каникулы продлили до 9 января включительно. Занятия начнутся 10 января.

Однако дошкольные учреждения 9 января будут работать по обычному графику.

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