Пензенские прыгуны взяли золото на Кубке России

Прыгуны стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Соревнования продлятся до 5 февраля. Спортсмены борются за победу в индивидуальных и синхронных прыжках, также проходит командное первенство.
«По итогам соревнований формируется состав сборной команды России для участия в международных соревнованиях зимне-весеннего периода серии гран-при и мировой серии, а также определится предварительный расширенный состав команды для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2017 года», — пояснили в пресс-службе регионального минспорта.