Подать заявку можно до 11 февраля по адресу: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 100а. с 9.00 до 18.00.
«Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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Пензенцев просят придумать новую стелу
2 февраля в 16:15 486 просмотров
В Пензе продолжается конкурс на разработку памятного знака (стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади.
Подать заявку можно до 11 февраля по адресу: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 100а. с 9.00 до 18.00.
«Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта», — сообщили в пресс-службе мэрии.