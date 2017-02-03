Пензенцев просят придумать новую стелу

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В Пензе продолжается конкурс на разработку памятного знака (стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади.

Подать заявку можно до 11 февраля по адресу: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 100а. с 9.00 до 18.00.

«Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта», — сообщили в пресс-службе мэрии.