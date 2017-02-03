«В гостях на кухне» побывала заслуженная артистка РФ Галина Репная
В Пензе прошло заседание казачьего общества
Телерадиокомпания «Экспресс» отметила день рождения
У депутатов Гордумы нашли незадекларированное имущество и участки
В пензе инспекторы объявили «охоту» на пешеходов
На радио «Эхо Пензы» обсудили перспективы развития ТРК «Экспресс»
В Пензе на ул. Кулакова незаконно продавали водку
В Пензе появился новый индустриальный парк
В Пензе посчитали водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре»
На Сабантуе в Елюзани планируют провести соревнования по корэш
все новости

Пензенцев просят придумать новую стелу

2 февраля в 16:15 486 просмотров
(стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади.

" data-title="Пензенцев просят придумать новую стелу — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе продолжается конкурс на разработку памятного знака (стелы) в честь лиц, внесших значительный вклад в строительство Юбилейной площади.

Подать заявку можно до 11 февраля по адресу: город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, каб. 100а. с 9.00 до 18.00.

«Рассмотрение и подведение итогов конкурса будет осуществляться до 13 марта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60