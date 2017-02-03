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Пензячка отсудила более 270 тыс. за изуродованное в ДТП авто

2 февраля в 16:40 610 просмотров

В Пензе женщина отсудила компенсацию за поврежденный в ДТП автомобиль.

Горожанка подала иск, в котором указала, что работник ее организации на машине, также принадлежащей ей, наехал на яму на дороге между селами Лопуховка и Б. Кеньша.

«В результате аварии водителю были причинены травмы, расценивающиеся как средний вред здоровью. Транспортное средство получило механические повреждения. Определением об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении установлено, что в действиях водителя нарушений требований ПДД РФ не выявлено», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Истица отмечает, что авария произошла из-за дорожной ямы и попросила взыскать причиненный ущерб.

«Водитель в судебном заседании пояснил, что участок, на котором произошло ДТП, хорошо просматривался, но 27 октября шел дождь, и ямы на дороге не были видны. Он ехал с разрешенной скоростью, попал в выбоину, его стало качать из стороны в сторону и занесло в кювет. Никаких знаков на дороге не было. На следующий день по его просьбе знакомые делали видеосъемку участка, где произошла авария, и в это время работники дорожной организации устанавливали знаки и засыпали щебнем ямы», — отметили в ведомстве.

Как сообщают свидетели, ямы на дороге на момент ДТП были размером от 0,5 м до 1 м, а глубиной, примерно, до 10 см.

В результате суд взыскал в пользу истицы 264 300 руб. в качестве компенсации и другие расходы на сумму более 12 000 руб. Ответчик подал жалобу, но в суде ее не удовлетворили. Решение вступило в законную силу.

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