«В гостях на кухне» побывала заслуженная артистка РФ Галина Репная
В Пензе прошло заседание казачьего общества
Телерадиокомпания «Экспресс» отметила день рождения
У депутатов Гордумы нашли незадекларированное имущество и участки
В пензе инспекторы объявили «охоту» на пешеходов
На радио «Эхо Пензы» обсудили перспективы развития ТРК «Экспресс»
В Пензе на ул. Кулакова незаконно продавали водку
В Пензе посчитали водителей, не пропустивших пешеходов на «зебре»
Пензенцев просят придумать новую стелу
На Сабантуе в Елюзани планируют провести соревнования по корэш
все новости

В Пензе появился новый индустриальный парк

2 февраля в 17:00 564 просмотра
«Союз».

" data-title="В Пензе появился новый индустриальный парк — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на ул. Центральной создали индустриальный парк «Союз».

Планируется, что парк выделит более 300 высокопроизводительных рабочих мест.

«Инвесторы, ставшие резидентами индустриального парка, смогут получить весь спектр услуг по обслуживанию основного производства: энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также дополнительные финансовые и юридические услуги, предоставляемые управляющей компанией — АО «Корпорация развития Пензенской области», — сообщили в минэкономики.

Более подробную информацию можно получить от представителей регионального минэконома по телефону: +7 (8412) 59-31-33 или по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, 36а, каб. 17.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/news/1parksoyuz.jpg
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60