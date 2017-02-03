В Пензе появился новый индустриальный парк

Планируется, что парк выделит более 300 высокопроизводительных рабочих мест.

«Инвесторы, ставшие резидентами индустриального парка, смогут получить весь спектр услуг по обслуживанию основного производства: энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также дополнительные финансовые и юридические услуги, предоставляемые управляющей компанией — АО «Корпорация развития Пензенской области», — сообщили в минэкономики.