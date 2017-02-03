«В гостях на кухне» побывала заслуженная артистка РФ Галина Репная (видео)

, заслуженная артистка России Галина Репная приняла участие в съемках программы « В гостях на кухне» ( 16+). В очередном выпуске телепроекта актриса поделится со зрителями секретами успеха и своими кулинарными пристрастиями." data-title="«В гостях на кухне» побывала заслуженная артистка РФ Галина Репная — Пенза-пресс, рунет за день">

Прима областного драматического театра, заслуженная артистка России Галина Репная приняла участие в съемках программы «В гостях на кухне» (16+). В очередном выпуске телепроекта актриса поделится со зрителями секретами успеха и своими кулинарными пристрастиями.

Галину Репную — актрису пензенского драмтеатра — знают по сыгранным ролям, в репертуаре их — уже более 200. На съемочной площадке программы «В гостях на кухне» артистка рассказала, что приходилось играть двухчасовые спектакли одной и заучивать наизусть по 70 страниц текста, сообщает телеканал «Экспресс».

В феврале заслуженная артистка России отметит 50-летний творческий юбилей. В преддверии круглой даты гостья поделится со зрителями телеканала «Экспресс» необычным рецептом пастромы из куриной грудки. Актриса призналась, дома изысканные угощения готовить приходится нечасто. И все же для фирменного блюда в плотном рабочем графике Галина Репная всегда находит время.

«Мама у меня украинка, и она меня научила готовить. Щи, я умею очень хорошо борщ готовить с пампушками на чесноке, очень вкусно», — сказала заслуженная артистка России Галина Репная.

По словам Галины Репной, она всегда старается следить за фигурой, выбирает вкусные и одновременно полезные блюда. Рецепт одного из них узнаете в ближайшем выпуске программы «В гостях на кухне».