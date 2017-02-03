Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35.
«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , — пояснили в ведомстве.
Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.
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На ул. Минской загорелась проводка в иномарке
3 февраля в 12:16 354 просмотра
В Пензе на ул. Минской произошел пожар — сгорел автомобиль.
Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35.
«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , — пояснили в ведомстве.
Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.