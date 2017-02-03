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На ул. Минской загорелась проводка в иномарке

3 февраля в 12:16 354 просмотра

В Пензе на ул. Минской произошел пожар — сгорел автомобиль.

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35.

«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , — пояснили в ведомстве.

Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/GKlFYL9f5n-big-reduce350.jpg
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