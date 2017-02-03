На ул. Минской загорелась проводка в иномарке

В Пензе на ул. Минской произошел пожар — сгорел автомобиль.

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 15.35.

«Выгорел капот, проводка и аккумулятор на «Рено Логан» , — пояснили в ведомстве.

Потушить пожар удалось пяти спасателям. Причины инцидента устанавливаются.