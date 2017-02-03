В Пензенской области увеличат количество квот по офтальмологии

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В Пензенской области в 2017 году увеличат число квот по профилю «Офтальмология».

По данным регионального минздрава, определены финансовые средства на оказание высокотехнологической медицинской помощи пензенцам.

На эти цели выделят 47 млн рублей из средств федерального бюджета, 153,3 млн рублей — из областного.

«Учитывая, что президентом страны поставлена задача по тиражированию высоких технологий именно в подведомственных медицинских организациях регионов, министерством здравоохранения Пензенской области принято решение об увеличении объемов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Офтальмология», в том числе на базе областной офтальмологической больницы. Также существенно увеличены объемы ВМП по травматологии и ортопедии, педиатрии», — пояснили в пресс-службе областного минздрава.