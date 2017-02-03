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В России требуют разрешить прослушку телефонов при розыске детей

3 февраля в 13:03 252 просмотра

В России требуют разрешить прослушку телефонные разговоры для розыска без вести пропавших детей.

Как пишет «Газета.ru” со ссылкой на ТАСС, с соответствующим требованием обратилась Генпрокуратура. Отмечено, что необходимо прослушивать тех, кто может обладать нужной информацией.

«Законодательство должно предусматривать возможность прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с персональных носителей в отношении лиц, которые могут располагать сведениями о без вести пропавших несовершеннолетних», — цитируют журналисты главу правового управления Генпрокуратуры Владимира Макарова.

Он подчеркнул, что соответствующий законопроект направлялся депутатам Госдумы.

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