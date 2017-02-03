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Пензенцы поблагодарили власть и рабочих за тепло после аварий

3 февраля в 13:57 326 просмотров

Пензенцы поблагодарили представителей власти Пензы за устранение последствий аварии на ТЭЦ-1 и восстановление теплоснабжения.

Губернатора Ивана Белоезерцева поблагодарил житель дома № 35 по проспекту Победы.

«Уважаемый Иван Александрович! За слаженную организацию работ по устранению аварии на ТЭЦ-1 и трубопроводах теплотрасс хочется выразить теплые слова благодарности руководству области и города, лично Кувайцеву В. Н., всем рабочим… Большое спасибо! Молодцы!» — отмечено в письме.

В адрес рабочих благодарственное письмо пришло от жителя дома № 29 по улице Дзержинского, отметили в мэрии.

Напомним, авария на ТЭЦ произошла 26 январия, в результате сотни домов находились без отопления. 30 января тепло было полностью восстановлено.

1 февраля на ТЭЦ произошел еще один прорыв, отопление было отключено в 206 домах.

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