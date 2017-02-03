« Госуслуги — в каждый дом». Специалисты информационного центра полиции , ГИБДД и управления федеральной миграционной службы посещают отдаленные населенные пункты Пензенской области." data-title="В Колышлейском районе пройдет акция «Госуслуги — в каждый дом» — Пенза-пресс, рунет за день">

Региональное управление МВД России проводит акцию «Госуслуги — в каждый дом». Специалисты информационного центра полиции, ГИБДД и управления федеральной миграционной службы посещают отдаленные населенные пункты Пензенской области.

На местах полицейские помогают гражданам подать заявление на получение заграничного паспорта, получить справки о наличии либо отсутствии судимости, произвести обмен водительского удостоверения, постановку автомобиля на учет и многое другое.

«Цель акции заключается в том, чтобы граждане, проживающие в отдаленных районах Пензенской области, не тратили время и денежные средства на проезд к районному центру для получения документов», — пояснил начальник информационного центра УМВД России по Пензенской области Алексей Дерин.

Также сотрудники передвижного консультационного пункта предлагают сельчанам оформить регистрацию на едином портале госуслуг. Этот сервис, в частности, даст возможность самостоятельно получать госуслуги по линии МВД через интернет, не выходя из дома.

В ближайшее время правоохранители посетят Колышлейский район. Желающим обратиться за помощью нужно иметь при себе паспорт, мобильный телефон и страховой номер индивидуального лицевого счета или СНИЛС, сообщает телеканал «Экспресс».