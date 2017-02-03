О чем молчат создатели оружия будущего

Российские разработчики даже в мире беспилотников и военных роботов делают ставку на человеческие ресурсы — они создали экипировку солдат будущего. Она способна уравнять боевые возможности человека и машины. «Ратник-3» защищает от прямых попаданий десятков пуль и меняет цвет, делая бойца невидимкой. В комплекте — встроенный экзоскелет, который позволяет стать в 2−3 раза сильнее.
«Экзоскелет — это, фактически, терминатор наизнанку. Терминатор в известном фильме — машина внутри и человек снаружи. Экзоскелет — это конструкция, которая повторяет форму человеческого тела. Человек внутри, а машина снаружи», — комментирует военный эксперт РЕН ТВ Игорь Хохлов, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.
«Ратник-3» уравнял человека с машиной не только в силе, но и в зоркости. Система указания цели на «забрале» защитного шлема высвечивает приказы начальства и данные с беспилотников, повышает дальность и чёткость зрения, в том числе в тумане и в темноте.
Разработчики уверены: скоро аналоги «Ратника» станут частью снаряжения солдат всех ведущих армий мира. Силу терминатора сможет получить каждый.
Безоговорочно доминировать в небе России позволит «наш ответ» дорогому и капризному американскому самолёту F-22 — маневренный и неприхотливый Т-50. Это российский истребитель 5-го поколения. Большая часть его характеристик остается секретной, хотя первые полёты были совершены ещё в 2010 году. В 2017-м году этот самолёт поступит в лётные части РФ.
«В отличие от обоих американских истребителей пятого поколения, наш полностью сохранил идеологию сверхманевренности и умение воевать в ближнем бою, — рассказывает эксперт Александр Собенин — руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества. — Это вообще традиция советских истребителей последние лет 70. То есть по всем характеристикам он лучше».
— Данный авиационный комплекс должен был идти на смену самолётам 4-го поколения Су-35 и МиГ-35″ - сообщает военный эксперт Алексей Леонков.
В приоритетах военных разработок и другое направление — армейские «беспилотники». В России создается подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие. В американской прессе его называют «Каньон». Ожидается, что по мощности он сможет составить конкуренцию даже дрону «Super Heron» — израильскому воздушному беспилотнику номер один.
Впервые на телевидении — все о секретных военных разработках будущего.
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