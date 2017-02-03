, которое поможет победить в Третьей мировой войне. Журналисты РЕН ТВ выяснили — чему на смену придет секретный российский истребитель Т-50 , как солдат « переоденут» в терминаторов , и какая передовая российская разработка сможет конкурировать с израильскими беспилотниками." data-title="О чем молчат создатели оружия будущего — Пенза-пресс, рунет за день">

Что нам неизвестно о главных военных разработках наших дней? Телеканал РЕН ТВ впервые раскроет тайны нового секретного оружия, которое поможет победить в Третьей мировой войне. Журналисты РЕН ТВ выяснили — чему на смену придет секретный российский истребитель Т-50, как солдат «переоденут» в терминаторов, и какая передовая российская разработка сможет конкурировать с израильскими беспилотниками.

Российские разработчики даже в мире беспилотников и военных роботов делают ставку на человеческие ресурсы — они создали экипировку солдат будущего. Она способна уравнять боевые возможности человека и машины. «Ратник-3» защищает от прямых попаданий десятков пуль и меняет цвет, делая бойца невидимкой. В комплекте — встроенный экзоскелет, который позволяет стать в 2−3 раза сильнее.

«Экзоскелет — это, фактически, терминатор наизнанку. Терминатор в известном фильме — машина внутри и человек снаружи. Экзоскелет — это конструкция, которая повторяет форму человеческого тела. Человек внутри, а машина снаружи», — комментирует военный эксперт РЕН ТВ Игорь Хохлов, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Ратник-3» уравнял человека с машиной не только в силе, но и в зоркости. Система указания цели на «забрале» защитного шлема высвечивает приказы начальства и данные с беспилотников, повышает дальность и чёткость зрения, в том числе в тумане и в темноте.

Разработчики уверены: скоро аналоги «Ратника» станут частью снаряжения солдат всех ведущих армий мира. Силу терминатора сможет получить каждый.

Безоговорочно доминировать в небе России позволит «наш ответ» дорогому и капризному американскому самолёту F-22 — маневренный и неприхотливый Т-50. Это российский истребитель 5-го поколения. Большая часть его характеристик остается секретной, хотя первые полёты были совершены ещё в 2010 году. В 2017-м году этот самолёт поступит в лётные части РФ.

«В отличие от обоих американских истребителей пятого поколения, наш полностью сохранил идеологию сверхманевренности и умение воевать в ближнем бою, — рассказывает эксперт Александр Собенин — руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества. — Это вообще традиция советских истребителей последние лет 70. То есть по всем характеристикам он лучше».

— Данный авиационный комплекс должен был идти на смену самолётам 4-го поколения Су-35 и МиГ-35″ - сообщает военный эксперт Алексей Леонков.

В приоритетах военных разработок и другое направление — армейские «беспилотники». В России создается подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие. В американской прессе его называют «Каньон». Ожидается, что по мощности он сможет составить конкуренцию даже дрону «Super Heron» — израильскому воздушному беспилотнику номер один.

Впервые на телевидении — все о секретных военных разработках будущего.

Документальное расследование «Какой будет третья мировая война?» — пятница, 3 февраля, 20.00 — только на РЕН ТВ.