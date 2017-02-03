В Пензенской области в отношении детей совершено более 100 преступлений

СУ СКР по Пензенской области подвело итоги за 2016 год.

Всего в производстве СКР в 2016 году было 2195 уголовных дел, из них в суд направлено — 1280.

Уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений — остался на высоком уровне. Он по показателям — выше общероссийского.

«В истекшем году раскрываемость убийств на территории региона составила 94%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и преступлений против половой неприкосновенности граждан -100%", — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

По словам руководителя следственного управления генерал-лейтенанта юстиции Олега Трошина, особенно важным является защита прав социально незащищенных групп граждан, в первую очередь детей.

«В 2016 году от преступных посягательств на территории Пензенской области пострадало более 100 несовершеннолетних, в основной массе дети, пострадавшие от преступлений против половой неприкосновенности», — отметили в пресс-службе.