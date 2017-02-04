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Пензенская прокуратура выявила нарушения контролирующих органов (видео)

3 февраля в 17:21 346 просмотров

Пензенская прокуратура — за снижение административного давления на бизнес. Стражи порядка подвели итоги работы по согласованию внеплановых проверок.

За 2016 год в правоохранительные органы поступило более 900 заявлений с запросами о разрешении выездных рейдов, однако в 60% случаев прокуратура ответила отказом, сообщает телеканал «Экспресс».

Нарушения выявлялись в деятельности почти всех ведомств контроля и надзора. 20 результатов проверок признаны недействительными, более 100 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Организованный в прокуратуре еженедельный мониторинг сведений единого реестра позволил оперативно обнаружить нарушения прав юридических лиц.

«В ходе мониторинга в деятельности сразу четырех органов вскрыты нарушения - это Россельхознадзор, Госжилстройтехинспекция, минсельхоз и управление госреестра по Пензенской области», — сообщил прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Михаил Савелов.

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