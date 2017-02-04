Телеканал «Экспресс» покажет заключительную серию «Иных людей» (видео)

« Экспресс» завершен проект « Иные люди» ( 16+). Восьмая , заключительная серия мистического шоу выйдет в эфир в воскресенье , 5 февраля , в 16.00. В последнем эпизоде пензенские экстрасенсы отправятся в областной драматический театр , чтобы пройти очередное непростое испытание , а также подвести итоги первого сезона популярной программы." data-title="Телеканал «Экспресс» покажет заключительную серию «Иных людей» — Пенза-пресс, рунет за день">

На телеканале «Экспресс» завершен проект «Иные люди» (16+). Восьмая, заключительная серия мистического шоу выйдет в эфир в воскресенье, 5 февраля, в 16.00. В последнем эпизоде пензенские экстрасенсы отправятся в областной драматический театр, чтобы пройти очередное непростое испытание, а также подвести итоги первого сезона популярной программы.

«Последний бой — он трудный самый». Строчка из известной песни как нельзя лучше описывает финал испытаний телепроекта «Иные люди». Заключительное задание для пензенских экстрасенсов подготовил художественный руководитель областного драматического театра Сергей Казаков, сообщает телеканал «Экспресс».

«Замечательное произведение искусства — маска Будды. Каким образом она попала в театр? Примерно, кто ее подарил? И что значит этот человек для театра?» — задал вопросы экстрасенсам Сергей Казаков.

После считывания информации с маски Будды одни экстрасенсы смогли описать внешность дарителя, другие увидели его характер. Но в одном мнение иных людей совпало — этот человек мужчина, и его уже нет в живых.

«Для меня это сравнимо — как отец и сын, что-то такое. Это как мудрость, которая была передана, много того, что тот человек знал. Он, как гора, огромная кладезь всего», — сказал участник телепроекта «Иные люди» Сергей Шленников.

Кто же является этим таинственным человеком, иные люди расскажут в заключительной серии телепроекта в воскресенье, 5 февраля, в 16:00.

Кроме того, в последнем выпуске ведущие Заур Рассулов и Павел Прохоренков наградят участников программы памятными эксклюзивными статуэтками в форме рук, держащих земной шар.

«Большое спасибо за этот проект. Для меня это определенный опыт, потому что я астропсихолог, но пробовала силы, как экстрасенс. И с удовольствием, если это будет, приму участие в следующий раз. Все было чудесно», — сказала участница телепроекта «Иные люди» Милена Смирнова.

Ведущие и участники телепроекта «Иные люди» говорят телезрителям: «До свиданья!», но не говорят им: «Прощай!».