« Ростелеком» во второй раз становится главным информационным партнером федеральной акции « Мой вопрос Президенту!»." data-title="«Ростелеком» стал партнером акции «Мой вопрос Президенту!» — Пенза-пресс, рунет за день">

Проводит акцию детское еженедельное издание «Классный журнал». В 2017 году она началась в № 4 журнала.

Первые вопросы уже начали поступать в редакцию. Организаторы акции рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов. Редакция журнала ждет интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети.

Официальная страница проекта: www.classmag.ru/voprosprezidentu. Вопросы может задать любой ребенок от 6 до14 лет России. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента.

В прошлом году в редакцию поступило более 11 000 индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный Федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская область, Свердловская область и Республика Крым.

Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на 5 вопросов от маленьких читателей во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 г.

Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, Чайковский район, Пермский край) про золотую рыбку и от Анастасии (9 лет, г. Санкт-Петербург) про нелюбимую кашу стали популярны в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Владимировича на вопрос Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, Черемховский район, Иркутская область) о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.