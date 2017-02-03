, районных центров и сельских населенных пунктов. Соответствующее распоряжение дал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин." data-title="В Пензенской области посчитают вернувшихся в села выпускников — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, это делается для того, что бы определить, сколько выпускников после окончания учебы возвращается на малую родину.

«В большинстве районов за 2016 год произошло снижение рождаемости, это недопустимый фактор для всей Пензенской области. Поэтому каждая молодая семья, каждый выпускник школы должен быть на особом контроле», — пояснил Валерий Савин.

Он предложил проанализировать сколько одиннадцатиклассников в за последние пять лет возвращается в города и районы и кто учится по направлениям от региона.