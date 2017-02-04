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Саратовская область вошла в топ-10 регионов, где был зафиксирован наибольший рост доходов населения.

Индекс потребительской активности по итогам января рассчитал финансовый университет при правительстве РФ, пишет портал СарБК.

Удалось установить, что снизились спрос на бытовую технику всех видов, потребительская активность на рынке банковского обслуживания; вырос спрос на автомобили, недвижимость, страховые услуги и ипотеку.

Однако отмечено, что стало больше тех, кто пытается найти новую работу или сменить работодателя. Также ситуация с безопасностью в области стала лучше — снизилась доля тех, кто считает опасным ходить по улице вечером.