По данным Банка России, курс доллара понизился с 59,9858 до 59,3137 руб., курс евро — с 64,7307 руб. до 63,8156 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,3396.
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Банк России установил курс на 4 февраля
3 февраля в 17:44 288 просмотров
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 4 февраля.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 59,9858 до 59,3137 руб., курс евро — с 64,7307 руб. до 63,8156 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,3396.