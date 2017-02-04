Банк России установил курс на 4 февраля

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 4 февраля.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 59,9858 до 59,3137 руб., курс евро — с 64,7307 руб. до 63,8156 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 61,3396.