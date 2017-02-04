В Пензе проходит областная спартакиада студентов (видео)

« Юность России» среди студентов колледжей. Лучших в соревнованиях по лыжным гонкам выявляли на Олимпийской аллее. Участие в забегах приняли около сотни спортсменов." data-title="В Пензе проходит областная спартакиада студентов — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе проходит областная спартакиада регионального отделения «Юность России» среди студентов колледжей. Лучших в соревнованиях по лыжным гонкам выявляли на Олимпийской аллее. Участие в забегах приняли около сотни спортсменов.

Несмотря на мороз, в пятницу, 3 февраля, на Олимпийской аллее было жарко. Лыжники — участники областной спартакиады — соревнуются в мастерстве. Спортсмены себя считают только любителями, для многих это первые соревнования, сообщает телеканал «Экспресс».

«Поступила в прошлом году. Когда снег лег, на физкультуре сказали на лыжи вставать, мы и встали. Мне сразу понравилось», — рассказала участница областной спартакиады по лыжным гонкам из Каменского района Диана Козлова.

В турнире соревнуются 11 мужских команд и восемь женских. Всего — 100 человек из колледжей Пензы, Сердобска, Каменки, Кузнецка и других районов области. Лыжные гонки — четвертый по счету этап спартакиады. До этого были соревнования по настольному теннису, шахматам и плаванию.

«Я в плавании и в лыжах участвовал. Для меня лыжи — сложнее, потому что на них давно не ездил», — сказал участник областной спартакиады по лыжным гонкам Александр Хорев.

«Следующим будет зимний полиатлон, где юноши будут подтягиваться, стрелять и бегать на лыжах. Девушки — отжиматься, стрелять и также на лыжах бегать», — рассказал главный судья соревнований Николай Агапов.

Состязания по полиатлону состоятся 3 марта. Затем выявлять сильнейших будут в волейболе. Последний этап — легкая атлетика у девушек и футбол у юношей. Итоги областной спартакиады подведут в мае.