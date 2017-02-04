Жители дома по ул. Ударной опасаются за свою жизнь (видео)

, в декабре у пятиэтажки обвалилась часть внешней стены , после чего городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о расселении жителей первого подъезда. Ремонтные работы должны были начать в конце 2016-го , но к реконструкции здания до сих пор не приступили. Спустя месяц к дому выехали сотрудники администрации Пензы." data-title="Жители дома по ул. Ударной опасаются за свою жизнь — Пенза-пресс, рунет за день">

Заложники собственного дома. Жители общежития по улице Ударной каждую минуту рискуют жизнью. Люди уверены: здание может рухнуть. Напомним, в декабре у пятиэтажки обвалилась часть внешней стены, после чего городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о расселении жителей первого подъезда. Ремонтные работы должны были начать в конце 2016-го, но к реконструкции здания до сих пор не приступили. Спустя месяц к дому выехали сотрудники администрации Пензы.

Дом № 35 по улице Ударной до сих пор ждет своего часа. Ремонт должны были начать еще в 2016 году, сразу после того, как стена пятиэтажки частично рухнула. Тогда городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение расселить жильцов первого подъезда, где осыпалась кирпичная кладка, чтобы укрепить фундамент и несущие стены. Опасное место огородили забором. На этом, говорят жители, все и закончилось.

«Рано или поздно рухнет, они поэтому ничего и не делают, потому что боятся туда сунуться», — предположил житель дома № 35 по ул. Ударная Александр Башкин.

Не побоялись зайти на огороженную территорию работники управляющей компании вместе с сотрудниками городской администрации и управления ЖКХ Пензы. Комиссия оценила масштаб разрушения и пришла к выводу, что тот ремонт, который должны были провести, уже не поможет, сообщает телеканал «Экспресс».

«В настоящий момент прорабатываются варианты реконструкции, поскольку техническое решение по многоквартирному дому, которое было принято в декабре, неактуально в связи с тем, что жители отказывались переселяться. Те изменения, которые прошли в многоквартирном доме в связи с проживанием жителей, в настоящим момент неактуальны. Мы сейчас прорабатываем дополнительно новое техническое решение», — сказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Жителям первого подъезда на время ремонта предоставили жилье из маневренного фонда. Воспользовались предложением не все.

«Там крысы примерно с меня размером и тараканы чуть поменьше. Там даже если немножко косметический ремонт делать — для кого? Чтобы потом съехать оттуда, кому-то подарок оставить?» — сказал житель дома № 35 по ул. Ударная г. Пензы Дмитрий Горбачев.

Люди, проживающие в других подъездах, не уверены, что их жизни ничего не угрожает. Но, говорят, выбора у них нет.

«Наблюдаешь, как трещины ползут. Живешь и наблюдаешь», — отметил местный житель Денис Макаров.

«Мы куда переедем, старые люди? Кто нас, где примет? Квартиру покупать? У нас денег нет!» — сказала жительница дома № 35 по ул. Ударная г. Пензы Евдокия Янгаева.

Смысла в ремонте жители дома № 35 уже не видят. Именно поэтому и были против реконструкции в 2015 году, когда здание признали аварийным.

«Дом дешевле будет снести и построить на этом месте новое хорошее жилье, ремонтировать его никак нельзя, потому что в фундаменте — древесина, из-за чего и обрушился первый подъезд. Мы не будем ждать, мы не хотим здесь погребенными быть, как в братской могиле», — сказала жительница дома № 35 по ул. Ударная г. Пензы Мария Фролкова.

По словам женщины, понять, как рискуют жители, можно судить не только по внешним разрушениям, но и по тому, в каком состоянии находятся внутренние стены и перекрытия.

«Я переехала жить сюда в 1998 году, здесь уже была трещинка три сантиметра. В 2009 она стала пять сантиметров, а сейчас она уже в некоторых местах сантиметров семь-восемь. Дом трещит по ночам — это слышно. Здесь опасно и страшно ночевать», — сказала Мария Фролкова.

Какова дальнейшая судьба дома № 35 по улице Ударной, пока неизвестно. Жители опасаются, что, пока чиновники будут заниматься разработкой нового плана реконструкции, он может оказаться уже не актуальным.

«Вот скоро батарея оторвется. Она сейчас сгибается, если лопнет, то все — будем без тепла», — сказал житель дома № 35 по ул. Ударная г. Пензы Сергей Анастасьев.