В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы (видео)

, что в Пензенской области установилась морозная погода , толщина льда на Суре не превышает 20 сантиметров. В местах сильного течения могут быть промоины." data-title="В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы — Пенза-пресс, рунет за день">

Несмотря на то, что в Пензенской области установилась морозная погода, толщина льда на Суре не превышает 20 сантиметров. В местах сильного течения могут быть промоины.

Чтобы предупредить любителей зимней ловли об опасности, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд. Инспекторы ведомства побеседовали с рыбаками, раздали памятки о безопасном поведении на льду, а также напомнили телефоны экстренных служб, сообщает телеканал «Экспресс».

«Целью рейдов является выявление мест выезда автотранспорта на лед, которое не допускается, а также по местам рыбной ловли. В ходе проверки проводятся профилактические беседы с жителями, а также любителями рыбной ловли», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС по Пензенской области Марат Мурсяев.