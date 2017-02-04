На «Пенза-Пресс» стартует фотоконкурс для мам (видео)

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Информационное агентство «Пенза-Пресс» и друзья-партнеры объявляют: пришло время подарков. К участию в очередном фотоконкурсе (16+) приглашаются молодые мамы или те, кто готовятся ими стать.

Семейный фотоконкурс от информагентства «Пенза-Пресс» стартовал в поддержку третьего сезона нашумевшего сериала «Мамочки» (16+) на телеканале СТС. А потому к участию приглашаются молодые мамы и те, кто совсем скоро испытает радость материнства.

«Уже сейчас можно заходить на сайт «Пенза-Пресс», кликать на баннер «Мамочки», заполнять форму, которую вы увидите, и присылать фотографии», — сказала специалист по рекламе ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.

Выбирайте самую оригинальную фотографию. Это может быть совместный снимок мамы и ребенка, большого и дружного семейства или будущей мамы. Победителей в каждой конкурсной группе определят читатели «Пенза-Пресс». Ходунки, стул для кормления, игрушки и многое другое. Подарки выбрали из огромного ассортимента всем полюбившегося магазина «Детки конфетки», который выступил генеральным партнером конкурса.

«Наши партнеры подготовили много сюрпризов. Подарки будут как от магазина «Детки конфетки», так и от телеканала СТС. Участвуйте, детки и даже будущие мамочки будут счастливы получить такие призы», — сказала Ксения Голикова.

Поспешите! Фотоконкурс продлится до 24 февраля. Коллектив магазина «Детки конфетки» выберет на свое усмотрение две фотографии, авторы которых получат специальные подарки.

Спешим сообщить, что магазин готов предложить покупателям широкий выбор детских товаров, которые порадуют вас и ваших малышей.