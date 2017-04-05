, непростой период для учащихся и их родителей. О том , как морально подготовиться к итоговой государственной аттестации и помочь ребенку пережить испытание без вреда для здоровья , рассказывает врач по медицинской профилактике ГБУЗ « Пензенский областной центр медицинской профилактики» Ирина Пузракова." data-title="Как помочь ребенку сдать ЕГЭ — Пенза-пресс, рунет за день">

Приближается пора ЕГЭ и ГИА, непростой период для учащихся и их родителей. О том, как морально подготовиться к итоговой государственной аттестации и помочь ребенку пережить испытание без вреда для здоровья, рассказывает врач по медицинской профилактике ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» Ирина Пузракова.

Экзамен — способ проверки знаний учащихся. Ситуация сдачи экзамена практически всегда является стрессовой для многих людей.

Отличие единого государственного экзамена (ЕГЭ) от традиционного экзамена в том, что выпускнику не предлагается определенный перечень тем и вопросов, а требуется знание всего учебного материала. Такая ситуация часто вызывает излишнее волнение у подростков, так как им кажется, что объем материала очень большой и они не успеют все выучить к экзамену.

В этот период старшеклассники как никогда нуждаются в помощи и поддержке со стороны родителей. Как же помочь своему ребенку в подобной ситуации?

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов — это может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально сорваться.

В экзаменационную пору основная задача родителей — создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка к ЕГЭ. Поэтому на этом этапе очень важны психологическая поддержка и разумный контроль. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное — спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным волнением.

Важную роль играет психологическая обстановка в семье, отсутствие конфликтов, ссор и прочих раздражающих факторов. Недостаток моральной поддержки со стороны родителей вызывает у подростка чувство неуверенности, незащищенности и страха перед неизвестными испытаниями.

Чаще общайтесь с детьми, проигрывайте предстоящие сложные ситуации. Обсудите с ребенком, что именно ему придется сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта информация поможет совместно создать план подготовки — на какие предметы придется потратить больше времени, а что требует только повторения.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.

Очень важно разработать для ребенка индивидуальную стратегию деятельности при подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные (есть медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с хорошей переключаемостью или не очень и т. д. )! И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех!

Помогите ребенку соблюдать режим дня. Сон должен быть не менее 8 часов. Каждый день подросток должен находить возможность 1−1,5 часа бывать на свежем воздухе, отводить время для физических упражнений. Необходимо учитывать биологические ритмы при подготовке к экзаменам. Лучшее время для занятий — с 9.00 до 13.00 и с 16.30 до 19.30. Определите, кто ваш ребенок: «сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого максимально используйте утренние или вечерние часы.

Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут — перерыв. Можно в это время вымыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.

Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там заниматься!

Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.

Составьте план занятий на каждый день подготовки. Необходимо четко определить, что именно будет сегодня изучаться, какие разделы и темы.

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала.

Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если ребенок не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т. д.

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса — ситуация неопределенности. Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ЕГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию.

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий.

Пусть ребенок поделится своими страхами и переживаниями, выплеснет накопившиеся эмоции.

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ребенку о том, что он — самый любимый, и что все у него в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь «от хорошего слова даже кактусы лучше растут».

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга.

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим.

И помните: самое главное — это снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий.