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Пресс-центр губернатора — в числе победителей престижного конкурса

4 апреля в 17:25 320 просмотров
«Пресс-служба года-2016».

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Пресс-центр губернатора Пензенской области вошел в шорт-лист победителей конкурса «Пресс-служба года-2016».

Как сообщается на сайте конкурса, компания «Пресс-центр губернатора Пензенской области» вошла в число победителей в номинации «Пресс-секретарь года» за проект «Задай вопрос губернатору. Дети». Напомним, акция состоялась в конце декабря 2016 года. Иван Белозерцев ответил тогда на вопросы 30 детей из районов области.

Вместе с пресс-центром пензенского губернатора в шорт-лист номинации вошли «Московский метрополитен» и СПБ ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса».

«Лучшим пресс-секретарем станет тот, кто умеет грамотно организовывать свою деятельность, имеет достижения в профессиональной сфере (выраженные не только наградами в конкурсах, но и признанием общественности — клиентов компании, целевой аудитории организации), строит эффективные взаимоотношения со СМИ, успешно проводит мероприятия и создает для своей компании/учреждения хороший имидж», — отмечается в положении о конкурсе.

О том, как распределятся места, и кто получит право называться лучшим пресс-секретарем года, станет известно 20 апреля на церемонии награждения в Москве.

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