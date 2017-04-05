В Disney рассказали, почему у героев не хватает пальцев на руках

Фанаты мультфильмов компании Disney давно заметили одну необычную особенность в рисовке героев: почти у всех на руках — всего по четыре пальца.

Исключением, отмечает Life, являются диснеевские принцессы — у большинства из них по пять пальцев на каждой руке. Однако почему художники «обделили» других персонажей?

Журналисты BBC News спросили об этом аниматора Disney Джеффа Марша. Как оказалось, все дело — в экономии времени.

«Для одной секунды мультипликационного фильма требуется 24 нарисованных кадра, а отказ от одного пальца сохраняет время производства», — рассказал он.

К этому приему прибегают создатели и других анимационных фильмов — в том числе и «Симпсонов». Аниматоры делают исключение только в том случае, если изображают Бога.