Курс доллара вырос на 5 апреля

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,1396 до 56,5553 руб., курс евро — с 59,8953 руб. до 60,2427 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2146 руб.