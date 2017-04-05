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Курс доллара вырос на 5 апреля

4 апреля в 17:30 294 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 56,1396 до 56,5553 руб., курс евро — с 59,8953 руб. до 60,2427 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,2146 руб.

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